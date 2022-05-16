تسريب امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي بالفيوم: نشروا الأسئلة والإجابات

تداول عشرات الطلاب بالصف الثالث الإعدادي، الأسئلة والإجابات لامتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بعدما تم تسريبه، حيث نشر الطلاب على جروبات الغش الموجودة عبر تطبيق «تليجرام» صورة ورقتي الأسئلة، كما تداولوا إجابة الأسئلة الواردة في الامتحان، حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة 9 صباحاً ويستمر لمدة ساعتين على أن ينتهي في الساعة 11 صباحاً، ثم يحصلون على استراحة، وعقب ذلك يؤدون امتحان مادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 ظهراً.

تفاصيل تسريب امتحان العلوم بالفيوم

وكان أحد الطلاب قد قام بتسريب امتحان العلوم، حيث قام بتصوير ورقة الأسئلة للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، وقام برفع الصور على جروب الغش عبر «تليجرام» مُطالبا بوضع الإجابات كاملة بأسرع وقت حتى يتمكن من الحصول على الدرجة النهائية في الامتحان، فيما قام أحد الأشخاص في الجروب بوضع إجابات الامتحان ليستفيد بها الطالب وباقي الطلاب المشتركين في الجروب.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

تجدر الإشارة إلى أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 14 مايو، وتستمر حتى الخميس 19 مايو، حيث أدى الطلاب امتحانات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية خلال أول يومين، بينما يؤدي الطلاب اليوم امتحانات مادتي العلوم والتربية الفنية، فيما يؤدي الطلاب غداً الثلاثاء امتحانات الجبر والإحصاء بالإضافة إلى التربية الدينية، فيما يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأربعاء المُقبل، وأخيراً امتحاني الهندسة والكمبيوتر في آخر أيام الامتحانات.

لا إجازات في امتحانات الشهادة الإعدادية

ونبهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على استمرار الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيره.