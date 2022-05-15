توريد 155 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية خلال 16 يوما

تجاوزت الكميات الموردة من القمح المحلي إنتاج موسم 2022 إلى صوامع وشون الدقهلية 155 ألف طن، خلال 16 يوم توريد فقط، ما يؤكد أن هذا الموسم من أفضل مواسم إنتاج القمح المصري في محافظة الدقهلية.

شريف صليب: الموسم الجاري من أفضل مواسم توريد القمح

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن هذا الموسم من أفضل مواسم توريد القمح، وهو ما جعلنا نصل إلي استقبال 155 ألف طن قمح خلال 16 يوما فقط، دون ظهور أي مشاكل أو تكدس مما يؤكد نجاح المنظومة المتبعة إلى الآن في الحفاظ على كل حبة قمح منتج، وفقا لاستراتيجية الدولة في الحفاظ علي القمح حتى تصل ‏مصر إلى الاكتفاء ‏الذاتي من القمح تنفيذا ‏لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية‏.

الكميات الموردة من القمح لصوامع وشون الدقهلية

وأضاف صليب لـ«الوطن»، أن الكميات التي تم ‏توريدها خلال 16 يوم توريد فقط منذ فتح باب التوريد يوم 26 ‏أبريل الماضي بلغت 154 ألفا و491 طنا، ‏حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة ‏الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع ‏التموينية وفقا لدرجة النظافة المحدد بالإضافة إلي ما تم ‏توريده خارج المحافظة وبلغ 4918 طنا، تحت المراجعة لحين ورود مطابقات المديريات التي ورد إليها ‏الأقماح.‏

وأشار أن ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري، بلغت 39 ألفا و970 ‏طنا، واستقبلت صوامع ‏شركة مطاحن شرق الدلتا 57 ألفا و400 طن، وصوامع الشركة المصرية ‏القابضة 57 ألفا و121 ‏طنا، وإجمالي ما تم توريده في جميع شون وصوامه الدقهلية 154 ألفا و491 ‏طنا.‏

زراعة 262 الف فدان قمح في الدقهلية

ومن جانبه، قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن كميات توريد القمح ‏الموردة ستتضاعف خلال الأيام القادمة، مع زيادة معدلات حصاد ‏القمح، ‏حيث بلغ الموسم حاليا ذروة الحصاد، و‏تبلغ مساحة الأراضي الزراعية ‏المزروعة بالقمح المصري في محافظة الدقهلية‏ ‏‏262 ألفا و868 ‏فدانا، ‏ويتم ‏استقبال القمح المحلي لهذا الموسم في 34 موقعا.

يذكر أن سعر استلام اردب القمح هذا العام شاملة الحافز الاستثنائي مبلغ 885 جنيها للأردب زنة ‏‏150 ‏كيلو جراما، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، ومبلغ 875 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما ‏بدرجة ‏نظافة ‏‏23 ‏قيراطا، ومبلغ 865 جنيها للأردب زنة ‏‏150 ‏كيلو جراما بدرجة نظافة 22.5 قيراط، ‏وذلك لجميع ‏الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها‎.‎