تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بقنا.. وإحالة رئيس لجنة للتحقيق

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تسريب امتحان الهندسة للشهادة الاعدادية في محافظة قنا، ما دفع مديرية التربية والتعليم في المحافظة للتحقق في هذا التسريب واتخاذ كل الإجراءات القانونية، كما أحال السكرتير العام لديوان عام محافظة قنا، رئيس لجنة للتحقيق.

التحقيق في تسريب امتحان الهندسة بقنا

وقال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، إنه سوف يحقق في تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية 2022، واتخاذ كل الإجراء القانونية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم علي ضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء أداء الامتحانات وتوفير التهوية والإضاءة اللازمة، ومبردات المياه ، كما شدد على عدم السماح بأي محاولات للغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات، مشيرا إلي أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية منعقدة طوال أيام الامتحانات لتلقي أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.

إحالة رئيس لجنة بقنا للتحقيق لعدم الانضباط

وأجرى المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، جولة تفقدية على عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بإدارة قنا التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بها، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعدد من مسؤولي التعليم بالمحافظة.

استهل «الطيبي» جولته بتفقد لجان مدرسة الأشراف الغربية الإعدادية، والتي تضم 12 لجنة بإجمالي 234 طالبا وطالبة، وتابع الجولة بزيارة لجنة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة، والتي تضم 20 لجنة بإجمالي 408 طالب وطالبة، وقد أمر السكرتير العام بإحالة رئيس اللجنة للتحقيق، واستبعاده من رئاسة اللجنة، وذلك لعدم تحقيق الانضباط باللجنة، وسوء مستوى النظافة بها.

وقال «الطيبي» إن طلاب الصف الثالث الإعدادى يؤدون اليوم امتحان مادة الهندسة، ومادة اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للمدارس الرسمية للغات، واطمأن السكرتير العام من أبنائه الطلاب والطالبات على مستوى الامتحانات، والذين أكدوا أنها فى مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني، ولم تأت أي أسئلة من خارج المنهج المقرر، وأكد سكرتير عام المحافظة على توافر أجواء الراحة والهدوء بلجان الامتحانات.

يُذكر أن إمتحانات الشهادة الإعدادية بدأت يوم السبت الماضي الموافق 14 مايو الجاري، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 19 من الشهر نفسه، وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام في محافظة قنا 66787 طالبا وطالبة موزعين على 304 لجنة فى الإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة.