مستثمري مصر: وضع البنية التحتية في مصر أصبح مثاليا لمدة 30 سنة مقبلة

قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، إن الدولة المصرية لو لم تنفذ المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية لواجهت أزمة حقيقية، موضحًا: «كان لازم الدولة تخش بثقلها في مشروعات القطاع الخاص مش هيعملها»، مشددا على أن وضع البنية التحتية في مصر أصبح مثاليا لمدة 30 سنة مقبلة بسبب المشروعات القومية التي نفذتها، مشددًا على أهمية توجيه القطاع الخاص وفقا لاحتياجات الدولة.

نستورد بـ 5 ملايين دولار فرش أسنان

وأضاف «السقطي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «نستورد بـ 5 ملايين دولار فرش أسنان، ولدينا 1000 جزء نستورده يمكن تصنيعه بمنتهى البساطة وهو ما يسهم في إحلال الواردات، فالذي يصنع القرار الاستثماري هو المعلومة، حيث يجب تنفيذ خطة عمل يتم من خلالها توظيف المعلومات بالشكل المناسب».

نستورد الفأس الذي كنا نصنعه في مصر منذ 60 عاما

وتحدث المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إليها الدولة، موضحًا: «الفأس الذي كنا نصنعه في مصر منذ 60 سنة أصبحنا نستورده، وكل أدوات المعمار بداية من فرشة الدهان حتى المسمار».

وأضاف السقطي: «استستهلنا، لأن الاستيراد أسهل من التصنيع، والنتيجة هي اللي بقينا فيها النهاردة، التوريدات العمومية على مستوى العالم فيها مشكلة، وده معناه إن حتى الحاجة اللي كنا هنستوردها ومعانا فلوسها ممكن منعرفش نجيبها».

وتابع رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: «قانون إعفاء المصانع من 3 إلى 5 أعوام ضريبيا في المدن الجديدة لم يصدر بعد، وهذا القانون يتم دراسته، لكن هناك إعفاء ضريبي 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بحد أقصى 7 سنوات، وجرى طرح اللائحة التنفيذية لهذا القانون منذ شهر، ولا يسمى هذا الأمر بالإعفاء ولكنه حافز ضريبي».