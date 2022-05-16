إلقاء 2 مليون زريعة سمكية في نهر النيل بالدقهلية ضمن خطة تطوير البحيرات

دشنت محافظة الدقهلية اليوم أعمال تنفيذ خطة إلقاء 2 مليون زريعة سمكية في النيل، في إطار خطة الدولة لدعم وتنمية الثروة السمكية بالدقهلية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير بحيرات مصر ودعم الثروة السمكية بها وبفرعي النيل، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

500 ألف زريعة سمكية دفعة أولى في الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن سيارتين محملتين بكمية قدرها 500 ألف زريعة سمكية، كدفعة أولى، يتم إلقاؤها بحضور كل من فهمي علام، مدير عام الثروة السمكية، وإبراهيم طلعت، مدير مكتب المصايد التابع لهيئة الثروة السمكية بالمنصورة.

فهمي: هدفنا الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الأسماك

وقال فهمي علام، مدير عام الثروة السمكية، إنه سيتم إلقاء كمية قدرها 250 ألف زريعة في نيل مدينة المنصورة أمام منطقة قولنجيل، و250 ألف زريعة سمكية أخرى في النيل أمام قرية أويش الحجر، في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الأسماك ودعم الصيادين.

تدشين سوبر جيت بمنظومة النقل الجماعي

وفي سياق آخر، دشنت محافظة الدقهلية المرحلة الأولى لمنظومة النقل الجماعي لربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، بعدد 2 «باص سوبر جيت» تحت إشراف وإدارة الشركة الإنجليزية لخدمات نقل الركاب، بحضور المحاسب أحمد البنداري، مدير عام المواقف، وممثلي الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي القائمة على المشروع، وتضم خطين، خط «المنصورة الزقازيق القاهرة» وخط «المنصورة الإسكندرية مطروح» .