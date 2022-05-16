انطلاق انتخابات اللجان النقابية في الجامعة وشركة المياه بالفيوم

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فاعليات انتخابات اللجان النقابية للدورة النقابية لعام 2022/ 2026 للعاملين في جامعة الفيوم في 6 لجان انتخابية، كما انطلقت أيضًا في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في 7 لجان انتخابية، تحت إشراف قضائي لضمان الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي بين الناخبين منعًا لإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

انطلاق الانتخابات النقابية بالجامعة

وقال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فاعليات انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة للدورة النقابية 2022 وحتى عام 2026، انطلقت صباح اليوم الاثنين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

14 مرشحًا للجان النقابية بالجامعة

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنّ الانتخابات تضمنت 14 مرشحًا للجان النقابية، يُجرى الاختيار بينهم من خلال 6 لجان في المكتبة المركزية، وكليات الزراعة، والتربية، والآداب، والتربية النوعية، والمدن الجامعية للطلاب، حيث يشرف على كل لجنة عضو من جامعة الفيوم، وآخر من القوى العاملة.

يستمر التصويت حتى الخامسة مساءً

وأوضح أنّ انتخابات اللجان النقابية، انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، وتغلق الأبواب في تمام الساعة الخامسة مساءً، مُشيراً إلى أنّه سيجرى فرز الأصوات فور انتهاء الانتخابات في كل لجنة.

العاملون بمياه الفيوم ينتخبون ممثليهم

على جانب آخر، أوضح المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنّه يجرى إجراء انتخابات اللجان النقابية في 7 لجان موزعة على مستوى المحافظة تحت إشراف قضائي ولجنة عليا لضمان النزاهة والشفافية، موضحاً أنّه قد تم توفير كافة السبل لتيسير العملية الانتخابية.

الالتزام بقواعد العملية الانتخابية

ودعا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المرشحين والعاملين بالشركة، بضرورة الالتزام بكافة قواعد وضوابط العملية الانتخابية بما يُقدم صورة إيجابية عن الشركة، مؤكداً أنّه سيتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة والتظلم غداً الثلاثاء، وفقاً للجدول الزمني، على أن يتم البت في التظلمات وإعلان النتيجة يوم الأربعاء المُقبل.