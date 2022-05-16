حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-5-2022 على مصر.. استمرار نشاط الرياح

تشهد البلاد طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الغربية، ووسط سيناء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية على جميع أنحاء مدن ومحافظات الجمهورية، حسب ما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 14 مايو 2022.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها منذ قليل، بشأن حالة الطقس غدا، أنّ سرعة الرياح تتراوح بين 30-40 كم في الساعة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، عدا وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا وبشكل متقطع على عدد من المناطق المختلفة على مدار اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وجنوب الوجه البحري، خلال ساعات النهار، كما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات ومدن جنوب الصعيد.

وتابعت الأرصاد الجوية، أنّ طقس الليل يكون لطيف على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 17-16 درجة، بينما يكون الطقس معتدل على جنوب الصعيد ومدن جنوب سيناء، وتسجل درجات الحرارة الصغرى بين 23-24 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 17 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.