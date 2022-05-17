إضافة رقم الموبايل لبطاقات التموين 2022 وتحديث البيانات.. اعرف المطلوب

يبحث العديد من المواطنين، أصحاب البطاقات التموينية ممن تسلموا رسالة عبر بون صرف الخبز تفيد بضرورة إضافة رقم الموبايل لبطاقات التموين 2022 وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقة والأفراد المقيدين عليها، وذلك ضمن إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني والتي تضم 72 مليون مواطن مستحقون للخبز المدعم من بينهم 64 مليون مواطن يصرفون التموين شهريا بواقع 50 جنيها لكل مواطن شهريا في صورة سلع.

كيفية إضافة رقم الموبايل لبطاقات التموين 2022 وتحديث البيانات

وتتمثل خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقات التموين 2022 وتحديث البيانات، في استلام الرسالة أولا عبر بونات صرف الخبز، ومن ثم اتباع التعليمات من الرسالة، وذلك تجنبا لإيقاف بطاقة التموين حال انتهاء المهلة المعلنة من وزارة التموين بتسجيل رقم التليفون والمحددة حتى 30 يونيه المقبل، إذ تشمل الخطوات في الأتي:

1 - التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن صاحب بطاقة التموين وتسجيل رقم موبايل بشرط أن يكون مسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات الأربعة، فودافون أو اتصالات أو أورنج أو we.

2 - التوجه إلى إحدى شركات الاتصالات وشراء خط موبايل ويتم تسجيله باسم صاحب بطاقة التموين حال عدم امتلاكه رقم موبايل باسمه.

3 - التوجه إلى مكتب التموين التابع له البطاقة وتقديم رقم الموبايل المسجل.

4 - تقديم صورة من بون صرف الخبز وصورة من بطاقة الرقم قومي وصورة من بطاقة التموين مع رقم الموبايل المسجل.

تسجيل التليفون متاح حتى 30 يونيو

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين الذين تسلموا رسالة عبر بون صرف الخبز، أن تسجيل رقم التليفون متاح حتى يوم 30 يونيو المقبل وذلك منعا للزحام أمام مكاتب التموين والتكدس.