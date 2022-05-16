طلاب أولى ثانوي: امتحان اللغات سهل والتاريخ صعب.. والمنصة عملت بكفاءة

أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي عقد اليوم للفصل الدراسي الثاني ورقياً وإلكترونياً في المدارس المجهزة من الناحية الإلكترونية، ووسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

في البداية، قال عمرو خالد طالب بـ الصف الأول الثانوي إنَّ امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاء مباشراً في جميع الأسئلة سواء الإلكترونية على جهاز التابلت أو الأسئلة المقالية التي عقدت ورقياً، موضحاً أنَّ الأسئلة ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «خالد» لـ«الوطن» أنَّ امتحان مادة التاريخ جاء غير مباشراً في غالبية الأسئلة سواء المقالية أو الإلكترونية، موضحاً أنَّ الأسئلة الإلكترونية اعتمدت على الفهم وتحتاج إلى تركيز شديد، مؤكّداً أنَّ ورقة المفاهيم لم يستفاد منها أي شيء في الامتحان لأنّها لم تشمل أجزاء عديدة من المقرر الدراسي.

شكاوى من صعوبة التاريخ

من جهته، أكّد الطالب محمد حمدي، بالصف الأول الثانوي، أنَّ امتحان مادة الفرنساوي جاء مباشراً لكن أسئلة التاريخ غير مباشرة وبها أجهزة معقدة، واصفاً الامتحان بأن صعب، لافتاً إلى أنَّ منصة الامتحان عملت بكفاءة ولم يواجه أي مشكلة تقنية أثناء اللجنة الامتحانية.

وأضاف «حمدي»، أنَّ الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي ولكن صيغتها مختلفة في مادة التاريخ، واعتمد تعلى الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأكّد الطالب مصطفى منصور، أنَّ الأسئلة جاءت مباشرة في مواد اللغة الأجنبية الثانية، لكن مادة التاريخ بها العديد من الأسئلة المعقدة التي تحتاج إلى تركيز شديد.

«عاطف»: نسبة تمكين الامتحانات الإلكترونية 100%

وفي سياق متصل، قال عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية، إنَّ امتحانات الصف الأول الثانوي سارت بصورة منتظمة، وجاءت نسبة التمكين 100% في الامتحانات الإلكترونية، موضحاً أنه تم تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة في جميع اللجان الامتحانية ضد كورونا.

وأضاف «عاطف» لـ«الوطن»، أنَّه لم يتمّ عمل محضر إثبات حالة لأي طالب بشأن أداء الامتحانات البديلة، مؤكّداً أنَّ الإدارة وفرت بنية تحتية قوية في جميع المدارس لأداء الامتحانات.