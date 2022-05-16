توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. غيوم جزئية والحرارة تصل لـ41 في الصعيد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حيث أشارت ضمن توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية على شمال وجنوب الصعيد، وجبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى استمرار الطقس الغائم جزئيا على جميع محافظات ومدن الجمهورية، عدا السواحل وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 18 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 19 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.