درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-5-2022 على مصر

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ مصر تشهد طقس ربيعي معتدل خاصة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشرقية للبلاد، حيث تدور درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

حالة الطقس اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون معتدل الحرارة اليوم على وسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، حار على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، تسجل 32 على جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، و25 على السواحل الشمالية الغربية، و30 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و26 على السواحل الشرقية ووسط سيناء، و32 على مدن ومحافظات شمال الصعيد، و40 على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 30 18

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 29 18

طنطا 29 17

شبين الكوم 29 17

دمنهور27 17

بلطيم 24 17

مطروح 24 16

السلوم 27 17

سيوة 32 17

بورسعيد26 18

دمياط 25 18

الزقازيق 29 18

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 18

العريش 25 16

رفح 24 16

رأس سدر33 18

نخل 31 12

نويبع 33 19

طابا 32 19

كاترين 27 14

الطور 28 22

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 23

مرسى علم 33 23

الفيوم 31 19

بني سويف 31 19

المنيا 32 19

أسيوط 32 19

سوهاج 35 22

قنا 38 23

الأقصر 39 24

أسوان40 25

إدفو 40 25

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 37 23

شلاتين 36 23

أبو رماد 34 22

حلايب 29 21

رأس حدربة 28 21