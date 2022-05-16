تأجيل نظر قضية مقتل «هايدي» إلى يونيو.. صديقها أنهى حياتها

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد القادر عوض وسامح عبد الوهاب كليب، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد، تأجيل نظر قضية المتهمين في واقعة مقتل «هايدى. و»، وإلقاء جثتها بطريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها لجلسة اليوم الثالث لدور يونيو المقبل.

سماع مرافعة المدعي بالحق المدني الجلسة المقبلة

وتم تأجيل نظر القضية لسماع المرافعة للمدعي بالحق المدني ومحامي المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الخبير الشرعي حول ظروف وملابسات الواقعة وملاحظات تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وقت عرضها على مصلحة الطب الشرعي، وأحال المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابات شمال بنها المتهمين، وهما «عمر. غ.ع» و«مصطفى. ب. ع»، لمحكمة الجنايات، لقيام المتهم الأول بضرب المجني عليها إثر وجودها معه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة أكتوبر بالجيزة بأن قام بجذبها بقوة من يدها اليمني محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

تفاصيل الواقعة وفقًا للتحقيقات

وتمكن بذلك من اصطحابها لغرفة النوم، وما أن همّت المجني عليها مسرعة تجاه باب الغرفة محاولة الانصراف اعترض طريقها بذراعه اليمنى فاصطدم رسغ يده اليمنى بقوة بعنقها فسقطت مغشيًا عليها مما أدى إلى توقف عضلة القلب بالفعل العصبي المنعكس على النحو المبين بالتحقيقات.

مشاركة المتهم الثاني بارتكاب الواقعة

كما اشترك المتهم الثاني في إخفاء جثة المجني عليها بأن ساعد المتهم الأول في إلقاء جثة المجني عليها بطريق شبرا - بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها، وإمعانًا في تضليل أجهزة الأمن ألقيا المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليها بالرياح التوفيقي.

وكانت مديرية امن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة بنها يفيد تلقي مأمور المركز بلاغًا بالعثور على جثة إحدى السيدات ملقاة بطريق شبرا - بنها الحر بدائرة المركز ولا توجد بها إصابات ظاهرية وما قرره والد المتوفاة بخروج ابنته متوجهة لعملها بعيادة أسنان كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها إلا أنها لم تعد.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شاب صديق المتوفاة «طالب» بإحدى الكليات ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وباستهدافه تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفاة، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بمنطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء وسقطت على أثرها مغشيًا عليها وبدت عليها علامات الوفاة، وخشية افتضاح أمره استعان بصديقه سائق مركبة «توك توك» مقيم بدائرة مركز كفر شكر، تم ضبطه هو الآخر، ووضع جثة المجني عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم تحصّل عليها من الشقة محل الواقعة.

وعقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما بائع مقيم بدائرة مركز كفر شكر مستقلان سيارة "فان" قيادة سائق مقيم بدائرة مركز كفر شكر دون علم الاثنين الأخيرين بالواقعة استقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة التي بداخلها جثة المجني عليها حتى وصلوا لمكان العثور على الجثة على الطريق الحر حيث ألقى الجثة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفاة «أرشد عنها» وباستدعاء صديقهما المشار إليه وقائد السيارة أيدا ما جاء بأقوال المتهمين دون علمهما بالواقعة.