الإحصاء: 29.4% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر فبراير 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية، اليــوم الإثنين، وبـلغت قيـمة العجـز في الميـزان التجاري 2.7 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير 2022 مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 29.4 ٪.

الصــــادرات

ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 41.0 ٪ حيـث بلغـت 4.12 مليــار دولار خـلال شهــر فبراير 2022، مقابل 2.92 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها «أصناف جاهزة من مواد نسيجية بنسبة 76.8 ٪، بطاطس بنسبة 56.8 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 19.5 ٪، أسمده بنسبــة 11.6٪».

بينما انخفضــت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا «برتقال طازج بنسبة 31.0 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 11.7٪، منتجات ألبان بنسبة 6.0٪، سجاد وكليم بنسبة 4.3٪».

الــــــواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 1.2٪ حيث بلغت 6.82 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2022 مقابـــل 6.74 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا «منتجات بترول بنسبة 81.3 ٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 61.7٪، لـدائن بأشكـالها الأوليــة بنسبــة 38.8٪، مــواد كيماويــة عضويـة وغيـر عضويــة بنسبة 33.7 ٪».

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها «قمــح بنسبـة 48.4 ٪، سيــارات ركوب بنسبـة 38.9 ٪، أدويـة ومحضرات صيدلة بنسبة 11.0٪، فول صويا بنسبة 10.1٪».