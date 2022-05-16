المفتي يزور «شاه جهان».. أول مسجد بُني في بريطانيا

أجرى فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جولة تفقُّدية اليوم لمسجد شاه جهان في مدينة وكينغ بالقرب من لندن، وهو يعد أول مسجد بُنِيَ في بريطانيا، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، حيث سيلقي فضيلته خطابًا مهمًّا أمام مجلسَي العموم واللوردات البريطاني، كما سيلتقي عددًا من كبار رجال الدولة في المملكة المتحدة.

وعقب أداء صلاة الظهر ألقى فضيلة المفتي كلمة أكَّد فيها سماحة رسالة الإسلام التي تدعو إلى العيش المشترك والتعرف على الآخر.

المفتي: المسلمون هم سفراء للإسلام بأخلاقهم وأعمالهم النافعة

وقال فضيلة المفتي: إن المسلمين هم سفراء للإسلام بأخلاقهم وأعمالهم النافعة للمجتمع، داعيًا المسلمين في بريطانيا إلى الاندماج الإيجابي والفعال في مجتمعاتهم والتعاون مع كل أطياف المجتمع لتحقيق السلم المجتمعي.

كما أجرى فضيلة المفتي جولة تفقدية للمسجد الذي بُنِيَ عام 1889م في جنوب غرب لندن، حيث تعرَّف فضيلته على باحات الصلاة، وقاعات الأنشطة والندوات التي يعقد فيها العديد من الفعاليات والندوات الدينية والتاريخية التي تعمل على تثقيف المسلمين البريطانيين حول تاريخهم وما ينفع مجتمعهم.

خلفية عن المسجد

يُذكر أن مسجد «شاه جهان» هو أول مسجد بُنِيَ كمصلًى في بريطانيا أنشأته الملكة الهندية «شاه جهان» التي حكمت إقليم بهوبا في الهند في القرن التاسع عشر، وصممه المهندس وعالم اللغويات والمستشرق البريطاني ذو الأصول المجرية غوتليب ويهيلم ليتنر، ليكون مكانًا للصلاة لطلاب «معهد الدراسات الشرقية» بالقرب من بلدة ووكينغ في ساري بالقرب من العاصمة البريطانية لندن.