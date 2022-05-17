حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 17-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل هوائي ويحتل الترتيب الأول بين الأبراج الفلكية، ويتسم المولود بالقدرة على المناقشة بشكل جريء وواثق بنفسه، كما أنه يدخل في تحدى كبير لكي يحقق كل ما يريده في حياته، فهو يتسم بقدرته على المناقشة بجرأة وثقة كبيرة لكي يقنع من حوله بذلك.

مواصفات برج الحمل

ومن الناحية العملية يتسم بقدرته على إنجاز عمله بشكل كبير لكي يحقق أهدافه في حياته العملية ويصل لنجاح كبير، فهو يحب الشهرة وأن يكون محط أنظار الجميع وإذا قام الجميع بتخييره بين المال والشهرة سوف سختار الشهرة، ويتميز مولود الحمل بقدرته على تحمل المسئولية فهو يتصرف بشكل سليم ويفكر جيدا قبل أي قرار يقوم به في حياته المهنية.

كما أنه حافظ للأسرار فهو يكره أن يبوح بأسرار أحد لأي شخص آخر كما أنه يكره أن يعرف عنه الغير أي شيء فهو كتوم بدرجة كبيرة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج الحمل على الصعيد المهني

يجب أن تعتمد على إصرارك وعلى روحك القتالية كي تصل لأهدافك، فيجب أن تقاتل بشكل كبير، لكي تحقق أحلامك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم مولود برج الحمل على الصعيد العاطفي

يجب أن تدعم علاقاتك مع الغير حيث أن القمر في منزل الحظ يمنحك إيقاعا سريعا، ويمدك بروح الشباب، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمكواليد برج الحمل.