«الحجر الزراعي»: تحقيق الصادرات 3 مليارات دولار في 2021 يعبر عن نجاح الدولة

قال المهندس إسلام فرحات عبدالعزيز مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي، إنّ بلوغ حجم الصادرات الزراعية المصرية 3 مليارات دولار في العام الماضي، يؤكد أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق المستهدف.

صادرات العام الماضي

أضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم، على قناة DMC: «صدرنا العام الماضي 5.6 مليون طن منتجات زراعية في العام الماضي، على رأسها الموالح والبطاطس والبطاطا، والأهم هو التنوع في الصادرات».

وتابع مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي: «قبل عام 2014، كنا نصدر نحو 3 ملايين طن، وزاد هذا الرقم إلى 5.4 مليون طن و5.6 مليون طن في نهاية المطاف».

تصدير الموالح

وأكد فرحات عبدالعزيز مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي: «صدرنا الموالح بانواعها العديدة مثل البرتقال والليمون والبصل والجوافة والفلفلة، ولدينا محفظة تصديرية كبيرة جدا، واستطعنا أن نكون المصدر الأول للبرتقال على مستوى العالم وهو ما ينطبق على الفراولة المجمدة».

وأشار فرحات، إلى أنّ نجاح الصادرات المصرية يرجع إلى فضل الله أولا وأخيرا، والخطة الطموحة التي وضعتها الدولة المصرية لتعزيز حجم التصدير، كما شهدت الفترة الماضي زيادة عدد الدول التي تصدر لها مصر منتجاتها.

ولفت، إلى أنّ منظومة التكويد التي تنتهجها الدولة المصرية تمكنها من معرفة أي مشكلات والشحنات التي تخرج من الموانئ المختلفة، كما تعمل على تعزيز الالتزام بالاشتراطات التي تضعها الدول، كما فتحت أسواقا جديدة مثل أستراليا.