حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور حريص على إرضاء المحطين به، فهو يحب أن يساعد الجميع لكي يحصلوا على كل ما يريدوه إذا كان ذلك في متناول يده فأي تصرف قادر على أن يقوم به ويسعد من حوله لا يبخل به أبدا، لذلك فهو مخلص بشكل كبير لكل أفراد أسرته ويحب أن يقضي معهم أوقات كبيرة بشكل يومي.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور بقدرته على النجاح في حياته العملية فهو نشيط بدرجة كبيرة ويستطيع أن يتحمل أي مسئولية يوكلها له مديره في العمل، ما يجعله ناجح بشكل كبير في عمل ويحصل على رضا كبير من زملائه ومديريه في العمل، فيتدرج ليصل لأعلى المناصب في عمله.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية لقرائها تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويمنحك ذلك حكمة في الإنفاق وأيضا حكمة في إتخاذ القرارت وتخطط جيدا للمستقبل، ولكي تحقق نجاح في عملك وتصل لأهدافك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك يمنحك سحرا وجاذبية في حياتك ويجعلك محط أنظار الجميع والوقت مناسب للاقتراب ممن تحب، وتضي أوقات سيعدة معهم وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.