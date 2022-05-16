أبو بكر: كل من لديه حلول لـ «الديون وأزمة السكان» عليه التقدم بها للحوار الوطني 

قال خالد أبو بكر الأعلامي والمحامي الدولي، ومستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، إنّ الإدارة السياسية في مصر نزيهة وطاهرة اليد، مضيفا: «حتى العدو لا يستطيع ان يطلق شائعة على طهارة اليد».

وأوضح «أبو بكر» في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر شاشة TEN، قائلا إنّ المواطن تحمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ثقةً فيه، لأن رصيده كبير في الشارع، مضيفا: «كل من لديه في مصر أو خارجها فكرة أو اقتراح أو عصا سحرية لحل الديون الخارجية او البطالة أو الأزمة السكانية أرجوه أن يتقدم بهذا الحل للحوار الوطني».

أبو بكر: المواطن تحمل قرارات اقتصادية ثقة في الرئيس

وتابع الإعلامي خالد أبو بكر، أن إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى إلى حل المشكلات التي عانى منها المصريون طيلة السنوات الماضية، وقال: «نحن أمام إدارة تبحث حل المشكلات المستعصية، لكن الازمات الدولية أثرت على مصر كثيرا مثلما يحدث في باقي دول العالم، وما يحدث بين روسيا وأوكرانيا أثر علينا مثلما أثّر على ألمانيا ودول العالم».

المحامي الدولي: القيادة تستمع لكل الآراء

وأكد «أبو بكر»، أنّ القيادة تستمتع لكل الآراء الاقتصادية، وتنفذ حلولا سريعة لمشكلات المستثمرين، لتوفير الدولار واستيراد الغذاء وعمل الصناعات البديلة والارتقاء بحياة المواطنين، وقال: «يجب أن نقول إزاي نحل المشكلات، ونتكلم بالخطوات اللي المفروض تتعمل».