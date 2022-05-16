مسلم: مصر استطاعت مواجهة الأزمات الدولية «بعد ما وقفت على رجليها»

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن العولمة تتجلى في أبهى صورها فيما يحدث بالعالم حاليا، سواء في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أو الأزمة الأوكرانية – الروسية، موضحًا أنه رغم أن العولمة متواجدة منذ سنوات إلا أن تأثيرها حاليا أصبح قويا وكبيرا.

مسلم: لم يتخيل أحد سرعة تأثر العالم بالحرب الروسية - الأوكرانية

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «Ten»، أن تأثير الأحداث العالمية أصبح أقوى وأسرع، سواء كانت تلك الأحداث في منطقة بالإقليم أو خارجها، إذ كان القلق دائمًا من الحروب التي تقع في منطقة الشرق الأوسط كونها تؤثر على مصر وقد تؤثر على قناة السويس وحركة الملاحة البحرية بدرجة معينة، وأنها قد تؤثر على العمالة على سبيل المثال، لكن لم يكن أحد يتخيل أن حربا في إقليم آخر مثل الحرب الأوكرانية – الروسية تؤثر على العالم كله بهذا الشكل وهذه السرعة.

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن مصر استطاعت مواجهة الأزمات الدولية بعدما وقفت على رجليها، وقال «الأمر الذي تأثرنا فيه هو الوضع الاقتصادي، نسبة كبيرة من القمح والبترول بناخدها من هناك، وانعكست الأزمة على الدول اللي لسه خارجة من جائحة كورونا، ونحن في ظل الجائحة ماكنش تأثيرها كبير علينا زي الحرب الروسية الأوكرانية، ولما خفت كورونا قناة السويس حققت أكبر عائد في تاريخها، والأزمتين حصلوا في وقت ـ سبحان الله ـ وإحنا بننهض، ومن لطف ربنا إن الأزمات الدولية لم تظهر في 2011 وما بعدها».

مسلم: الحرب الأوكرانية – الروسية أثرت على أكثر من 100 دولة

وأوضح «مسلم» أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي فإن الحرب الأوكرانية – الروسية أثرت على أكثر من 100 دولة، والأمر أصبح معقدا وصعبا للغاية، ومن قبل هذه الحرب كانت جائحة فيروس كورونا المستجد، وشكلت أزمة دولية كبيرة، وتابع قائلا: «شفنا في أزمة كورونا عالم غير العالم، شفنا توزيع لقاحات بطريقة غير عادلة للدول، كل دولة كانت بتحافظ على نفسها وتقول أنا ومن بعدي الطوفان»، ولفت إلى أن القيم التي كان يتحدث عنها الغرب دائما مثل حقوق الإنسان لم نرها في أزمة كورونا بشكل كبير.

مسلم: الحرب كشفت زيف خطاب العالم الغربي عن القيم الإنسانية

واستكمل الدكتور محمود مسلم حديثه بأن الدول الغربية كانت تتخذ إجراءات عنيفة ضد أشخاص وأموالهم وممتلكاتهم، وقال: «شفنا إجراءات عكس كل الخطابات اللي كانت الدول الغربية بتصدرها، شفنا الناس بيعملوا إيه مع اللاجئين الأوكرانيين، شفنا إجراءات تكشف الوجه القبيح للعالم على عكس الخطاب اللي طول الوقت بيصدروه إنهم يبحثوا عن حقوق الإنسان والأولوية عندهم الإنسان ودعم الفقير، ماكنش فيه كده في أزمة كورونا ولا الأزمة الراهنة».