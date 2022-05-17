«تعليم الجيزة» تتابع سير العملية الامتحانية بغرفة عمليات المديرية

تابع أشرف سلومة، وكِيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة «رئيس غُرفة عمليات الجيزة»، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، اليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني «الدور الأول» بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

98% نسبة حضور الطلاب امتحان العلوم والكمبيوتر

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الطلاب أدوا امتحان مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 183813 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 98% موزعين على 689 لجنة بمدارس تعليم الجيزة وكان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية ولم ترد أي شكاوى من الطلاب.

المديرية تابعت جميع الإدارات من خلال غرفة العمليات

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان صادر عنها، إلى أنه في المرحلة الثانوية أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام مادتي اللغة الأجنبية الثانية وبلغ إجمالي المقيدين (للفترة الأولى صباحي 68853) طالبا وطالبة وبنسبة تمكين 97.78% و(الفترة الثانية مسائي 7323 ) طالبا وطالبة وبنسبة تمكين 99.81% ومادة التاريخ إجمالى المقيدين ( للفترة الأولى صباحي68857 ) طالبا وطالبة وبنسبة تمكين99.99% و(الفترة الثانية مسائي 7323) طالبا وطالبة وبنسبة تمكين 99.81%، كما تابع جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات.

حل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي مديري الإدارات التعليمية بحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، وأكد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان ونبه على رؤساء اللجان بإلغاء امتحان أى الطالب حال حيازته تليفون محمول.

طالب مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على التعقيم اليومي للجان واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.