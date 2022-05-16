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«عين شمس»: استئناف العمل بمستشفى العبور التخصصي

كتب:

احمد ابو ضيف
09:13 م | الإثنين 16 مايو 2022
الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس

الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس

كشف الدكتور هيثم عزت أستاذ الباطنة ومدير مستشفى عين شمس التخصصي بمدينة العبور، إنه جرى استئناف العمل بالمستشفى، لافتا إلى أنه كان جرى تحويله إلى مستشفى عزل أثناء جائحة كورونا، وقدم الخدمة والإقامة الطبية لآلاف المصابين بـ كورونا.

وأشار مدير مستشفى عين شمس التخصصي مدينة العبور في في بيان، إلى أن المستشفى عاد مرة أخرى بكامل طاقته وأطقمه الطبية ومختلف الأساتذة والاستشاريين من جامعة عين شمس في كل التخصصات الطبية الدقيقة، وقسم الطوارئ والاستقبال الذي يعمل 24 ساعة بجانب وجود 40 سرير رعاية مركزة، و40 حاضنة أطفال، وعيادات خارجية للاستشاريين في كل التخصصات بجانب عيادات الأسنان، كل ذلك بأسعار رمزية للجمهور من مختلف المحافظات، حيث قربها من القاهرة والقليوبية والجيزة والشرقية.

مستشفى العبور الجامعى بطل عام 2021/ 2020

أوضح المستشفى أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قال إن اختيار مستشفى العبور الجامعي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، ليكون بطل عام 2021/2020، نظرا للدور البطولي الذي لعبه المستشفى منذ ظهور جائحة كورونا العالمية، وتحويله إلى مستشفى للعزل.

1169 حالة رعاية مركزة لمرضى كورونا طوال الـ16 شهرًا الماضية

ولفت رئيس جامعة عين شمس، في بيان له، إلى أن المستشفى عالج 2658 حالة حتى الآن، منها 1169 حالة رعاية مركزة لمرضى كورونا طوال الـ16 شهرًا الماضية، منذ دخول فيروس كورونا المستجد مصر فى مارس من عام 2020.

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