وأنت في مكانك.. 5 خدمات تقدمها شركة المياه لخدمة المواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء الواقعة في نطاق عملها بدء من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء الواقعة في نطاق عملها بالأماكن التالية:

**سيارة شرق: مدينة فيصل امام شركة الكهرباء

للتواصل 01275918005

** سيارة وسط: اليوم المنشية أمام فندق امونو يومي الثامن عشر والتاسع عشر من نفس الشهر في بشاير الخير 2 بجوار قسم شرطة كرموز.

للتواصل 01275918001

** سيارة غرب مدخل أبو يوسف امام مدرسة الأورمان لآخر الشهر.

للتواصل 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين بالمراكز والأحياء

وأشارت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم للمواطنين الخدمات الآتية:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

فريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها السيارات المتنقلة

قالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه إضافة إلى فريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة، لافتة إلى أنه في حال معرفة المزيد من المعلومات يكون من خلال البوابة الإلكترونية للشركة https://alexwater.com.eg