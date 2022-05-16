لمحة إنسانية.. فك شمع جاليري مخالف لإنقاذ قطط بالزمالك «صور»

شهدت منطقة الزمالك بالقاهرة واقعة تجسد معاني الإنسانية والرفق بالحيوان، حيث حي غرب القاهرة برئاسة محمد عثمان، رئيس الحي، بحملة بمنطقة الزمالك أسفرت عن غلق وتشميع 6 أنشطة تجارية مخالفة بدون ترخيص من جاليري وكافيهات بشوارع إسماعيل محمد والمنصور محمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبعد قيام أجهزة الحي بتشميع جاليري دون ترخيص تلقى رئيس الحي محمد عثمان اتصالا هاتفيا من دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان، تناشده ضرورة الإفراج عن قطط موجودة داخل الجاليري ومحبوسة بعد تنفيذ قرار التشميع، وعلى الفور في لمحة إنسانية وجَّه رئيس الحي بفك الشمع مرة أخرى وإعادة فتح الجاليرى وخروج حوالى 10 قطط كانت موجودة بالموقع وإعادة الغلق مرة أخرى، مضيفا لـ«الوطن» أنه فور تلقيه الاستغاثة استجاب للطلب بدافع إنساني لإنقاذ القطط وتسليمها لأصحاب الشأن، حيث تم إرسال مندوب الغلق لفك الشمع وإخراج القطط في جاليري كائن بشارع المنصور محمد.

إشادة بموقف حي غرب القاهرة

ومن جانبها، أشادت دينا ذوالفقار، الناشطة في حقوق الحيوان، بتدخل رئيس حي غرب القاهرة لإنقاذ القطط العالقة داخل المكان الذي تعرض للغلق والتشميع فور تلقي الاستغاثة، موجهة الشكر لرئيس الحي على التعامل بمهارة ومهنية ورحمة مع الحادث.

خدمة الحي المتنقل

من ناحية أخرى، قرر حي غرب القاهرة غلق وتشميع كافيه بدون ترخيص بشارع المنصور محمد بالزمالك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم تسيير خدمة الحى المتنقل اليوم بشارع محمود بسيوني بوسط البلد لتقديم الخدمات بشكل الكترونى للمواطنين وتلقي طلباتهم بدلا من الذهاب للحي للتيسير على المواطنين في إطار تفعيل خدمة الحي المتنقل والتحول الرقمي.

كما أعلن حي غرب القاهرة عن لقاء جماهيري مع المواطنين غدا الثلاثاء في حضور رئيس الحي لبحث طلبات وشكاوى المواطنين ومن لديه شكوى أو مقترح تطوير يرسله أو يقدمه للحي.