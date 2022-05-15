بريد الوطن .. رسالة الرئيس: «خلّوا بالكم من بلدكم»

«خلوا بالكم على بلدكم».. رسالة تتردّد دائماً على لسان الرئيس فى كل محفل من المحافل واللقاءات، التى يلتقى فيها مع الناس، ولا يمكن أن نغفل هذه الرسالة، التى تأتى من رجل تحمّل من هموم هذا الوطن الكثير والكثير، وربما جاء مسلسل «الاختيار ٣»، ليؤكد قيمة وقدر هذا الرجل الذى لم يهادن يوماً جماعة الشر، وربما وجود بعض المشاهد التى ظهر فيها أعضاء جماعة الشر، وهم يتوعّدون بحرق البلد، بواسطة المرتزقة، مما أعاد إلى الأذهان صورة هؤلاء المجرمين التى ربما بمُضى الوقت نسى البعض ما صنعته تلك العصابة الحاكمة وقتها، وكنت مع كل حلقة من المسلسل أضع نفسى مكان هذا الرجل، الذى وضع حياته وحياة أسرته أمام جماعة مارقة، لا تعرف الرحمة، وأتساءل: كيف كان يمضى اليوم وتلك الأخطار الخارجية والداخلية تترصّده للنيل منه؟.. نعم عناية الله تحوطه، ولكن هو بشر وأب فى النهاية، ولكن هذا الرجل مختلف، لا أشك لحظة بعلاقة الرجل بربه، فلا يمكن لأحد أن يصنع ما صنع إلا رجل موصول بالله، وسيأتى الوقت والتاريخ المنصف لوضع الرجل فى مكانة العظماء، الذين وقفوا أمام الأخطار، ولم يفكروا لحظة فى العاقبة، ولأن مصر دفعت أغلى ثمن، وما زالت حتى كتابة هذه السطور، شهداء يسطرون بدمائهم طريق الكرامة لوطن كاد يسقط فى براثن جماعة مارقة، وعصابة تضع الدين واجهة لهم كذباً فأضلهم الله بسوء ما صنعوا، وأصبحت على يقين أن مصر بلد محفوظ برعاية الله، الذى تجلى على أرضها، ولم يعد يخالجنى أى شك فى أن الله سيحفظ مصر إلى أبد الآبدين.

محمد الطربيلى

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