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بريد الوطن .. أيتها النفس

كتب:

الوطن
08:46 م | الأحد 15 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

كم أنا فى أحضان الليل

سجين الذكريات

يقتلنى الماضى فى وحدتى

أنقب عن آثار طفولتى

أين من كانت جارتى

حلم يحنو على

شاعر مثلى

فينسج معانى القوافى

كأنها ريشة فى مرسمى

تعبر عن عريكة

جوشنى أنها حلمى

وطفولة عمرى

غابت عنى صورتها

ولم تفارق روحى

إنها نديم حياتى

الذى للفكر صفدنى

فهل تعلم أن ذكرياتها لا تفارق

أحلامى مفردات جوشن الصدر

                                                                  إسماعيل يوسف عفيفى 

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