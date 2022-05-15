بريد الوطن .. أيتها النفس

كم أنا فى أحضان الليل

سجين الذكريات

يقتلنى الماضى فى وحدتى

أنقب عن آثار طفولتى

أين من كانت جارتى

حلم يحنو على

شاعر مثلى

فينسج معانى القوافى

كأنها ريشة فى مرسمى

تعبر عن عريكة

جوشنى أنها حلمى

وطفولة عمرى

غابت عنى صورتها

ولم تفارق روحى

إنها نديم حياتى

الذى للفكر صفدنى

فهل تعلم أن ذكرياتها لا تفارق

أحلامى مفردات جوشن الصدر

إسماعيل يوسف عفيفى

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