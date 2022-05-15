بريد الوطن .. أيتها النفس
كتب:
الوطن
08:46 م | الأحد 15 مايو 2022
صورة تعبيرية
كم أنا فى أحضان الليل
سجين الذكريات
يقتلنى الماضى فى وحدتى
أنقب عن آثار طفولتى
أين من كانت جارتى
حلم يحنو على
شاعر مثلى
فينسج معانى القوافى
كأنها ريشة فى مرسمى
تعبر عن عريكة
جوشنى أنها حلمى
وطفولة عمرى
غابت عنى صورتها
ولم تفارق روحى
إنها نديم حياتى
الذى للفكر صفدنى
فهل تعلم أن ذكرياتها لا تفارق
أحلامى مفردات جوشن الصدر
إسماعيل يوسف عفيفى
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com