بريد الوطن .. الصحافة وجرائم صهيون فى قتل «شيرين»

اتشحت صحف وفضائيات العالم بالسواد عقب استشهاد الصحفية الجميلة «شيرين أبوعاقلة»، التى وُلدت فى القدس، وماتت فى جنين، لقد ذهل العالم وهو يشاهد إطلاق النار عليها، رغم أنها كانت ترتدى الخوذة والسترة الواقية التى تُفصح بجلاء عن هويتها الصحفية، لكن هذا كان جزاء شجاعتها فى فضح جرائم الاحتلال الغاشم من القتل العمد والخطف والإخفاء القسرى، إن الثوانى الأخيرة فى حياة تلك الصحفية البارعة كشفت عن قصة الوفاء العظيم، فقد كانت تغطى اقتحام مخيم جنين، لقد رفرفت روحها الطاهرة إلى السماء مع الآلاف من الصحفيين الذين غادروا الحياة أثناء أداء رسالتهم السامية فى كشف الحقيقة.. وقد أوضح عام ٢٠٢١ أن مهنة الصحافة هى مهنة النور والنار، فهو العام الذى شهد مقتل ٥٥ صحفياً حول العالم، وهو العام نفسه الذى تم تكريم الصحافة فيه عندما حصل صحفيان لأول مرة فى التاريخ على جائزة نوبل للسلام مناصفة بين الفلبينية «ماريا ريسا»، والروسى «ديمترى موراتوف»، الذى قال عند تسلم الجائزة: «دعونا نقف دقيقة صمت تكريماً لزملائنا الذين ضحوا بحياتهم.. نريد أن نموت ونحن كبار فى السن».. لذلك يجب رفع تلك الجريمة البشعة إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يفلت المجرم من العقاب، بعد أن أصبحت «شيرين أبوعاقلة»، أيقونة فى العالم.

وجدان أحمد عزمى

المحامى

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