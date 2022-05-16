خبير إعلام رقمي: علينا الاستفادة من «السوشيال» للترويج للسياحة

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الرقمي، إن شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت الآن جزء أساسيا من حياة المستخدمين، وتستخدم فى جوانب سلبية وأخرى إيجابية، مؤكدًا أنه خلال سنوات مقبلة، ستختفي شبكات التواصل الاجتماعي نهائيًا، وستظر الميتا فيرس، التي ستغير حياة البشر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، ويعرض على شاشة «TeN».

شبكات التواصل الاجتماعي لديها قوة كبيرة وقدرة على الحشد

أضاف «شمس الدين»، أن شبكات التواصل الاجتماعي لديها قوة كبيرة وقدرة على الحشد، وقد يتم الحشد بشكل إيجابي أو سلبي، فما تردد عن تغميض عين تمثال أبو الهول في منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، أنه هاشتاج سلبي غير صحيح، فإذا تم دراسته بشكل معمق نجد أن الكثير من المواطنين زاروا أبو الهول في اليوم الثاني للتريند، ومن هنا نجد أن شبكات التواصل لها قوة كبيرة على الحشد، إذا تم استخدامها بالشكل الملائم.

عندنا كنز اسمه الحضارة المصرية

وأشار خبير الإعلام الرقمي، إلى أنه يمكن استخدام السوشيال ميديا في الترويج السياحي، والترويج للإنجازات، وخدمة السياحة بشكل عام، إذ أن تريند أبو الهول، أعاد مشهد شبكات التواصل الاجتماعي مرة أخرى إلى الساحة، واستخدام هذه الوسيلة لدعم وخدمة السياحة في مصر، فهناك حجم إقبال كبير وتاريخي من الأجانب والعرب والمصريين، لرؤية أبو الهول منذ أمس، معقبا: «إحنا عندنا كنز اسمه الحضارة المصرية، ويجب استغلاله لزيادة الدخل المصري»

مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي يبحثون عن الغريب والجديد

أوضح أن الفتاة التي استغلت السوشيال ميديا من أجل ترويج مستحضرات تجميل «مضروبة»، يؤكد أن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي يبحثون عن الغريب والجديد، متابعا: «أتوقع إنها بعد انتهاء المحاكمة ظهورها فى عدد من الإعلانات عن مستحضرات التجميل، لأنها اكتسبت قاعدة شعبية كبيرة».