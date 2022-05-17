«كورس» تمثيل للمخرج أحمد رشوان بقصر السينما

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ورشة التمثيل السينمائي للمخرج أحمد رشوان، خلال دورة الدراسات السينمائية الحرة المنفذة دوريًا بقصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

ويهدف كورس التمثيل السينمائى أمام الكاميرا للمخرج أحمد رشوان لتعليم كافة فنون التمثيل، وكذلك أدوات الممثل لإتقان واحترافية التمثيل وكيفية تقمص الشخصية وعدم الخجل من الكاميرا لإجادة الشخصية.

دورة الدراسات السينمائية

يذكر أن دورة الدراسات السينمائية تتضمن فنون السينما المختلفة مثل «التمثيل، الإخراج، التصوير، المونتاج، السيناريو، ديكور»، والتي يحاضر في كل فرع من فروعها نخبة من الأساتذة والسينمائيين المتخصصين، وهم دكتور حسين بكر، دكتور يسري المناديلي، دكتورة مروة عزب، دكتور خالد بهجت، دكتورة تماضر نجيب، دكتور أشرف محمد، دكتور مختار يونس، المخرج فخر الدين نجيده، المونتير حسام المحفوظي، مدير التصوير زايد نايف، والناقد طارق الشناوي، وتامر جوزيف.

الدورة التدريبية تستمر لمدة شهرين واسبوع بواقع خمس محاضرات أسبوعيًا، يعقبها ندوة وعرض فيلم لمناقشته، على أن تبدأ المحاضرات في تمام الساعة السادسة مساءً، كما أن للطالب حرية الاختيار القسم الذي يرغب في دراسته.

و من شروط قبول المتقدمين للدورة أن يكون حاصلًا على ثانوية عامة أو ما يعادلها، وكذلك سداد الرسوم علمًا بأن قيمة اشتراكات الدورة ألف وخمسمائة جنيه للطالب، يدفع 500 جنيه عند التقديم، ويستكمل الباقي في بداية الشهر الثاني والثالت من الدراسة، كما يجب أن يلتزم بحضور كافة المحاضرات واجتياز الاختبارات النهائية وتنفيذ المشاريع المطلوبة من كل طالب وفقًا لتخصصه للحصول على شهادة نهائية معتمدة باجتيازه الدورة بنجاح.

في سياق آخر، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» التي نظتها الثقافة السينمائية بقصر ثقافة بورسعيد فى الفترة من 7 حتى 14 مايو 2022.