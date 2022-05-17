توفيق عبد الحميد يتراجع عن قرار الاعتزال ويبدأ التحضير لعمل مسرحي كبير

تراجع الفنان توفيق عبد الحميد، عن قرار اعتزال الفن، وذلك من خلال التحضير لعمل مسرحي جديد يجمعه بالمخرج المسرحي ناصر عبد المنعم، رغم حالته الصحية.

توفيق عبد الحميد يجري أشعة على العمود الفقري

وكتب توفيق عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي بس فيه أمل إن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة.. أتابع مع المركز الطبي التابع للقوات المسلحة وهم ناس في منتهى الكفاءة والمهنية والضمير وربنا كريم».

توفيق عبد الحميد يبدأ التحضير لعرض جديد على المسرح القومي

وأضاف توفيق عبد الحميد: «في نفس الوقت أجهز مع صديقي المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحي كبير على المسرح القومي.. دعواتكم ربنا بييسر الحال وبيكرمنى بناس كتير ولاد حلال».

تفاصيل إعلان توفيق عبد الحميد اعتزاله الفن

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، أثار جدلاً واسعاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، بشأن إعلان اعتزاله المفاجئ تزامنا مع تصويره مسلسل «يوتيرن»، الذي شهد عودته للساحة الفنية بعد غياب 13 عامًا.

وزعم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد أبطال المسلسل، وراء إعلان اعتزال توفيق عبد الحميد، وهو الأمر الذي نفاه الأخير جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن السبب وراء ذلك هو تراجع حالته الصحية.

وقال أيمن القيسوني، أحد أبطال مسلسل يوتيرن، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «قرار توفيق عبد الحميد الخاص بالاعتزال زعلنا جدًا، لكن للأسف رسالته جاءت في وقت غلط».

وتابع: «وقت إعلان الاعتزال لم يكن مناسباً، لأنه كان فيه مساحة للهجوم، هو بيعتزل لأسباب صحية فعلًا لأننا عارفين وراء الكواليس إيه اللي بيحصل، هو صحيًا مش في أحسن حالاته، صعبان عليا وبحترمه جدًا كل ما أشوفه عايز أحضنه».