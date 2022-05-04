توفيق عبد الحميد: أستعد لإجراء جلسات علاج طبيعي خلال الساعات المقبلة

قال الفنان القدير توفيق عبد الحميد، إنه يستعد لإجراء جلسات علاج طبيعي مجددًا خلال الفترة المقبلة، مطمئنًا جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، وذلك بعد تصريحاته السابقة بأنه يفكر جديًا في الاعتزال بسبب صحته التي تحتاج منه المزيد من المتابعة.

جلسات علاج طبيعي وزيارة للإسكندرية من أجل الراحة

وأضاف توفيق عبد الحميد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يشعر بتحسن وفي حال أفضل مما سبق، ومن المفترض إجراء جلسات العلاج الطبيعي غدًا الخميس، لكنه يتجه للتأجيل من أجل القيام بزيارة سريعة إلى محافظة الإسكندرية، من أجل الاستجمام والراحة بعد فترة التصوير التي قضاها خلال الأيام الماضية في مسلسل يوتيرن.

وأشار إلى أنه حال زيارته لعروس البحر الأسكندرية، سيقوم بالحصول على جلسات العلاج الطبيعي بعدها مباشرة، حتى يشعر بمزيد من التحسن ويطمئن أكثر على صحته.

عودة للدراما من خلال مسلسل يوتيرن

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «إسكندرية الساحرة تناديني، وبيتي فيها وحشني، وأنا مشتاق لرؤية البحر واستنشاق هواه، بس المفروض أبدأ رحلة العلاج الطبيعي، حاسس إن إسكندرية هتكسب».

وشارك الفنان القدير في موسم مسلسلات رمضان الماضي، من خلال مسلسل يوتيرن، مع ريهام حجاج، أيمن القيسوني، وكريم قاسم، وعبير صبري، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وذلك بعد غياب عن الدراما نحو 12 عامًا.

ورغم النجاح الذي حققه المسلسل وفريق العمل، إلا أن توفيق عبد الحميد، فاجئ جمهوره وكشف عن نيته اعتزال الفن، الأمر الذي تسبب في ضجة وقتها، وتداول شائعات بأن ريهام حجاج وراء هذا القرار بسبب تدخلاتها في العمل، إلا أنه عاد ونفى ذلك وتأكيده بأن اعتزاله لأسباب صحية فقط.