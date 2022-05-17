رئيس جهاز حدائق أكتوبر: تسكين 1066 أسرة من نزلة السمان بالوحدات البديلة

أكّد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنَّ مشروع الإسكان البديل، الذي تمّ افتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل المدينة، استقبل حتى الآن نحو 1066 أسرة من سكان منطقة نزلة السمان.

المرحلة الأولى تضم نحو 2500 وحدة سكنية

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه جار استقبال باقي الأسر، إذ أنَّ هناك عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل مشروع الإسكان البديل، وتضم المرحلة الأولى من المشروع نحو 2500 وحدة سكنية.

وأوضح «مصطفى»، أنَّ مشروع الإسكان البديل بالمدينة يستقبل سكان المناطق العشوائية التي يجري تنفيذها داخل محافظة الجيزة، أي أنَّ المحافظة هي المسئولة عن اختيار المناطق، وجهاز المدينة عليه استقبال وتسكين الأسر، مضيفًا أنَّ الوحدات السكنية المتوفرة داخل مشروع الإسكان البديل، يتمّ تسليمها كاملة التشطيب، وبها كل المرافق والخدمات أي جاهزة للسكن الفوري.

العمل على مشروع وحدات الإسكان المتوسط بالمدينة

كما أوضح أنَّ العمارات السكنية داخل مشروع الإسكان البديل، تتميز بنموذج الإسكان الاجتماعي ذو طابع حديث بالمدينة، كما يربط مشروع الإسكان البديل بين طريق الواحات وطريق الفيوم، مضيفًا أنَّ مساحة مشروع الإسكان البديل داخل المدينة، تبلغ نحو 60 فدانًا، ويتكوّن المشروع من 5 مداخل، ويعد مشروع الإسكان البديل واحدًا من المشروعات التي تم تنفيذها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما لفت «مصطفى» إلى أنَّ المدينة تشهد عددًا من المشروعات الجارية، التي يتمّ تنفيذها خلال هذه الفترة، ومنها مشروع وحدات الإسكان المتوسط، والجاري العمل بها، ومن المخطط أن يضم المشروع نحو 5 آلاف وحدة سكنية.