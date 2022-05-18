بإجمالي 2500 وحدة.. ما تريد معرفته عن مشروع الإسكان البديل بحدائق أكتوبر

مدينة حدائق أكتوبر.. تعد واحدة من المدن الجديدة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات داخلها، في كل القطاعات المختلفة، وتضم المدينة مشروع «الإسكان البديل»، الذي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدات سكنية بديلة، لسكان المناطق العشوائية، بمحافظة الجيزة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لمشروع «الإسكان البديل»، بمدينة حدائق أكتوبر، وفقا لتصريحات المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر لـ «الوطن».

ما تريد معرفته عن مشروع الإسكان البديل بحدائق أكتوبر

1- يعد مشروع «الإسكان البديل»، أول مشروع بديل، يتم تنفيذه داخل مدينة حدائق أكتوبر.

2- تضم المرحلة الأولى من مشروع «الإسكان البديل»، نحو 2500 وحدة سكنية.

3- تم تسكين نحو 1066 وحدة سكنية، داخل عمارات «الإسكان البديل» بمدينة حدائق أكتوبر.

4- يستقبل مشروع «الإسكان البديل» سكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.

5- جارٍ استكمال نقل أسر منطقة نزلة السمان، وغيرها من مناطق محافظة الجيزة، داخل الوحدات السكنية، بمشروع «الإسكان البديل» بالمدينة.

6- الوحدات السكنية داخل مشروع «الإسكان البديل»، يتم تسليمها للسكان، كاملة التشطيب والمرافق، وبها كل الخدمات.

7- تبلغ مساحة مشروع «الإسكان البديل»، بمدينة حدائق أكتوبر، نحو 60 فدانا.

8- - تتكون كل عمارة من عمارات «الإسكان البديل»، بمدينة حدائق أكتوبر، من 5 أدوار وأرضي.

9- تضم العمارة الواحدة 24 شقة، و يضم الدور الواحد 4 شقق.

10- تتكون الشقة داخل عمارات مشروع «الإسكان البديل» بمدينة حدائق أكتوبر، من 3 غرف، صالة، مطبخ، وحمام.

11- تبلغ مساحة الوحدة السكنية، بمشروع «الإسكان البديل» بالمدينة، نحو 90 مترا.

12- يضم مشروع «الإسكان البديل» بمدينة حدائق أكتوبر، العديد من الخدمات، منها مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية.