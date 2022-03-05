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جهاز حدائق أكتوبر: انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق لمدة 13 ساعة

توفير مصادر بديلة للمياه نظرًا لطول مدة الانقطاع

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أيمن حمزة
07:05 م | السبت 05 مارس 2022
أعمال تحويل مرافق القطار السريع بحدائق أكتوبر تيسير على قدم وساق

أعمال تحويل مرافق القطار السريع بحدائق أكتوبر تيسير على قدم وساق

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب بعدد من أحياء المدينة، بسبب أعمال تحويلات المرافق على مسار القطار السريع.

وأكد مصدر مسؤول بالجهاز، في تصريحات صحفية، أن الأعمال ستمتد لمدة 13 ساعة، ولذلك يجرى قطع المياه من الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين وحتى الساعة 1 صباح يوم الثلاثاء.

جهاز مدينة حدائق أكتوبر: توفير مصادر مياه بديلة

وأوضح أن جهاز مدينة حدائق أكتوبر وفّر مصادر مياه بديلة لمن يرغب في الحصول عليها، وذلك للتيسير على المواطنين، نظرًا لزيادة عدد ساعات الانقطاع بسبب تحويلات القطار السريع، الجاري تنفيذه ببن مدينتي العلمين الجديدة والعين السخنة مرورا بمدينة السادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر.

تحويلات المرافق على مسار القطار السريع

كان جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أعلن أن تحويلات المرافق تستدعي قفل المياه عن جميع مناطق المدينة المتأثرة بقطع المياه، باستثناء المناطق الآتية: «سكن مصر الإنتاج الإعلامي، وسكن مصر بجوار المخابرات، ومنطقة ابني بيتك 7، ومنطق  645 عمارة، ومنطقة أبناء الجيزة، ومساكن عثمان والأولى بالرعاية».

وأهاب جاهز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه لتلك الفترة. 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.