نائب محافظ قنا يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية.. والطلاب: متوسطة المستوى

أجرى حازم عمر نائب المحافظ جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمركز دشنا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات خلال اليوم الثاني، رافقه الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ووفاء رشاد مدير الإدارة التعليمية بدشنا، وعدد من مسؤولي التعليم.

مرور على اللجان الامتحانية

أوضح نائب محافظ قنا أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بدأت أمس السبت بمادتي اللغة العربية، والحاسب الالي وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 19 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه تم اليوم المرور على لجنة مدرسة مصنع السكر الإعدادية المشترك التي تضم 9 لجان بإجمالي 148 طالبًا وطالبة، ولجنة مدرسة فاو الإعدادية بنين، التي تضم 13 لجنة بإجمالى 263 طالبا، مشيرا إلى أن الطلاب يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الجبر والتربية الدينية، واطمأن نائب المحافظ من الطلاب على مستوى امتحان مادة الجبر، ومن جانبهم قال الطلاب إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يحتوى على أسئلة من خارج المنهج، وتمنى «عمر» للطلاب التوفيق والنجاح وتحقيق التميز العلمي.

الامتحانات دون مشكلات

من ناحيته، أكد الدكتور صبري خالد أن امتحانات اليوم الأول بالأمس انتهت دون رصد أي مشكلات سواء على مستوى المواد التي تم الامتحان بها أو على مستوى التجهيزات الخاصة باللجان، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكوى بشأن انتظام سير الامتحانات، مؤكدًا أنه تم الاستعداد مُسبقا لبدء مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان وكذلك توزيع المراقبين والملاحظين لضبط العملية الامتحانية وضمان أداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر.

يُذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 56787 طالبا وطالبة موزعين على 304 لجان في الإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة.