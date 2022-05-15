نائب محافظ قنا يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية.. والطلاب: متوسطة المستوى

نائب محافظ قنا يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية.. والطلاب: متوسطة المستوى
كتب:
رجب آدم
01:24 م | الأحد 15 مايو 2022
امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا
أجرى حازم عمر نائب المحافظ جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمركز دشنا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات خلال اليوم الثاني، رافقه الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ووفاء رشاد مدير الإدارة التعليمية بدشنا، وعدد من مسؤولي التعليم.
مرور على اللجان الامتحانية
أوضح نائب محافظ قنا أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بدأت أمس السبت بمادتي اللغة العربية، والحاسب الالي وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 19 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه تم اليوم المرور على لجنة مدرسة مصنع السكر الإعدادية المشترك التي تضم 9 لجان بإجمالي 148 طالبًا وطالبة، ولجنة مدرسة فاو الإعدادية بنين، التي تضم 13 لجنة بإجمالى 263 طالبا، مشيرا إلى أن الطلاب يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الجبر والتربية الدينية، واطمأن نائب المحافظ من الطلاب على مستوى امتحان مادة الجبر، ومن جانبهم قال الطلاب إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يحتوى على أسئلة من خارج المنهج، وتمنى «عمر» للطلاب التوفيق والنجاح وتحقيق التميز العلمي.
الامتحانات دون مشكلات
من ناحيته، أكد الدكتور صبري خالد أن امتحانات اليوم الأول بالأمس انتهت دون رصد أي مشكلات سواء على مستوى المواد التي تم الامتحان بها أو على مستوى التجهيزات الخاصة باللجان، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكوى بشأن انتظام سير الامتحانات، مؤكدًا أنه تم الاستعداد مُسبقا لبدء مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان وكذلك توزيع المراقبين والملاحظين لضبط العملية الامتحانية وضمان أداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر.
يُذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 56787 طالبا وطالبة موزعين على 304 لجان في الإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة.