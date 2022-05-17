هبوط جديد في سعر الدولار اليوم.. والرهانات تتراجع

انخفض مؤشر الدولار مرة أخرى نحو المستوى 104 نقطة اليوم الثلاثاء، متراجعًا أكثر من أعلى مستوى في 20 عامًا وصل إليه الأسبوع الماضي، حيث جنى المستثمرون الأرباح وقلصوا الرهانات على ما إذا كان رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى مزيد من مكاسب الدولار.

وتتبع الدولار أيضًا التراجع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث سعى المستثمرون إلى الأمان في السندات وسط مخاوف من أن الزيادات العنيفة على المدى القريب والتي تهدف إلى كبح التضخم المرتفع قد تدفع الاقتصاد نحو الركود.

استقرار مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة بالقرب من أعلى مستوى له

وأظهرت أحدث البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة، استقر بالقرب من أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 8.3% في أبريل، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا أعلى من التوقعات عند 6.2%، ما أثار المخاوف من استمرار الأسعار المرتفعة ويؤجج المخاوف بشأن الاهتمام الأسرع.

وأشارت البيانات إلى أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته، ولكن من غير المرجح أن يتراجع بسرعة ويعيق خطط التشديد الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

سعر الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير

تاريخيًا، وصل سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، وسط توقعات أن يتداول الدولار الأمريكي عند 96.06 نقطة بنهاية هذا الربع من العام في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 97.33 نقطة في غضون 12 شهرًا.

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي أو DXY أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية، ويعد اليورو، إلى حد بعيد، أكبر عنصر في المؤشر، إذ يشكل 57.6% من سلة العملات، يليه الين الياباني 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.