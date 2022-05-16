«تموين الإسكندرية» للمواطنين عن تحديث البطاقة: لن يلتفت لطلب «السيبرات»
كتب:
كيرلس مجدى
11:31 م | الإثنين 16 مايو 2022
بطاقة التموين - أرشيفية
حذرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، المواطنين من الابتزاز والتضليل أثناء عمليات تحديث البيانات للبطاقات التموينية، حيث تناشد المديرية المواطنين بتسجيل البيانات المطلوبة من خلال صاحب البطاقة التموينية نفسه عن طريق المراكز والمكاتب التموينية أو من خلال أرقام الواتس التى تم الإعلان عنها سابقا.
عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر وسطاء
وأوضحت مديرية تموين الإسكندرية في بيان لها، مساء اليوم، أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المرسلة من خلال بعض السيبرات الخاصة حيث تلاحظ أن هناك أرقاما ترسل طلبات مواطنين مجمعة أكثر من 200 طلب مجمع للتحديث.
وتهيب المديرية المواطنين توخي الحذر، وتشدد على أن تحديث البيانات مجانا بدون أي مصاريف وعن طريق المراكز والمكاتب التموينية أو أرقام الواتس الخاصة بالمراكز التموينية فقط و ليس عن طريق عملاء أو وسطاء أو سيبرات، مؤكدين أن المديرية غير مسؤولة عن تحديث البيانات عن طريق السيبرات أو وسطاء.
أرقام لتحديث بيانات البطاقات التموينية
يأتي ذلك بعدما المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، تعليمات إلى مراكز الخدمات التموينية المطورة باستقبال طلبات المواطنين الذين ظهرت لهم هذه الرسالة على أرقام الواتس آب الخاصة بكل مركز والمعلن عنها بالبيان الإعلامي، وهي كالتالي:
مركز خدمة المواطنين أبوقير 035629937
مركز خدمة المواطنين طوسون 035626080
مركز خدمة المواطنين حي شرق 035449379
مركز خدمة المواطنين السيوف 01250706902
مركز خدمة المواطنين محرم بك 034243625
مركز خدمة المواطنين حي غرب 01110040885
مركز خدمة المواطنين حي العجمي 033106667
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