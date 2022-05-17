مصرع مسن وإصابة طفلين صدمتهم سيارة في قرية الهياتم بالغربية

شهدت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مصرع مسن وإصابة طفلين أحدهما مصاب بارتجاج في المخ، بعدما دهستهم سيارة ملاكي مسرعة يقودها أحد الاشخاص، وقام الأهالي بمطاردته للقبض عليه وتسليمه للشرطة.

إخطار بالواقعة لمديرية الأمن

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول مصطفى الحداد، في العقد السابع من عمره، جثة هامدة، وأحمد السيد، وآخر طفلين في العقد الأول من العمر، مصابين بكسور وجروح متفرقة في الجسد، وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، ونقل الطفلين إلى غرفة العمليات لتلقي العلاج اللازم.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

تبين التحريات والمعاينة، أن الواقعة، شهدتها قرية الهياتم، التابعة إلى مركز ومدينة المحلة، وتفاصيلها أن أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكي بشكل جنوني، ما أسفر عن صدمه أحد الأشخاص ويدعى مصطفى الحداد، في العقد السابع من عمره، وطفلين أحدهما يدعى أحمد السيد، مصابين بكسور وجروح متفرقة في الجسد، وذلك حال سيرهم في أحد شوارع القرية.

وتمكن الأهالي من ضبط المتهم، وتبين أن السيارة ملاكي، وبتفتيشها تبين أن بها بندقية آلية، وكان قائد السيارة يقودها بشكل مسرع وكأنه يهرب من شئ ما، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية في مديرية أمن والغربية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.