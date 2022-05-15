موعد اختبارات المتقدمين للتعيين بوظيفة مهندس في شركة مياه الغربية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس «مدني - كهرباء قوى - كهرباء اتصالات - كهرباء حاسبات - ميكانيكا قوى» بفروع الشركة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لشغل التخصصات المطلوبة من الوظائف طبقا لكشوف الأسماء التي أعلنت عنها الشركة.

مكان وموعد اختبارات المتقدمين لوظيفة مهندس

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية إلى أنه يتم إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظيفة مهندس بالتخصصات المختلفة «مدني - كهرباء قوى - كهرباء اتصالات - كهرباء حاسبات - ميكانيكا قوى»، الأربعاء المقبل، بمحطة مياه الملاحية بمدخل مرور سالم بطنطا، وذلك من التاسعة صباحا للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس مدني، واللجنة الثانية في الحادية عشرة صباحا للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس مدني أيضا، واللجنة الثالثة في الواحدة ظهرا للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس «كهرباء قوى - كهرباء اتصالات - كهرباء حاسبات - ميكانيكا قوى».

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ وأبرزها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة لشغل وظيفة مهندس في شركة مياه الغربية

وطالبت الشركة المتقدمين بإحضار صورة شخصية حديثة، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي سارية، وإحضار صورة منها وقلم جاف.