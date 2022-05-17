«الدفاع الروسية»: استسلام 265 جنديا في مصنع آزوفستال وإسقاط 23 طائرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ83، مشيرة إلى استسلام 265 مقاتلا أوكرانيا، بينهم 51 جريحا، كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال بماريوبول، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

«الدفاع الروسية»: تدمير صواريخ بحرية طويلة المدى وعالية الدقة

وتضمن بيان وزارة الدفاع الروسية، تدمير صواريخ بحرية طويلة المدى وعالية الدقة من طراز «كاليبر»، إلى جانب مستودعات للأسلحة ومعدات عسكرية أمريكية وغربية، بمنطقة لفيف، كما نوهت إلى إرسال مصابي مصنع آزوفستال إلى مستشفى بجمهورية دونيتسك الشعبية لتلقي العلاج.

وأضافت الدفاع الروسية، أنَّ قواتها تمكنت أيضا من تدمير احتياطات القوات الأوكرانية العسكرية بمنطقتي سومي وتشيرنيهيف، عبر صواريخ أرضية وأخرى بعيدة المدى عالية الدقة.

وأوضحت الدفاع الروسية، أنَّ قواتها استهدفت اللواء الآلي 30 في منطقة باخموط، و93 منطقة تجمع عسكرية أخرى، إلى جانب تعطيل 68 وحدة من المعدات العسكرية، منوهة أيضًا إلى تصفية أكثر من 470 مسلحًا متطرفًا.

وكشف بيان وزارة الدفاع الروسية أيضًا، عن استهداف 6 مواقع قيادة أوكرانية و224 منطقة تجمع عسكرية، إلى جانب 12 بطارية مدفعية وهاون، عبر عدة ضربات صاروخية ومدفعية، إلى جانب تدمير محطة فرعية للطاقة بالقرب من السكة الحديد في منطقة خاركيف.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، 23 طائرة بدون طيار، واعترضت 10 قذائف صاروخية من راجمات «سميرتش» في خيرسون، إلى جانب 8 آخرين بعدة مناطق مختلفة.

فنلندا والسويد يطالبان بالانضمام إلى حلف الناتو

وكانت موسكو قد شنت عملية عسكرية روسية خاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، لحماية حدودها من التمدد الشرقي لحلف الناتو إلى جانب القضاء على النازيين الجدد، وضمان بقاء أوكرانيا بمنطقة الحياد، إلا أن تلك العملية حصدت المزيد من الغضب الغربي، ففرض العديد من العقوبات على موسكو.

كما شجع الغرب كل من فنلندا والسويد إلى تقديم طلبات التحاق إلى حلف الناتو، كمحاولة جديدة لاستفزاز روسيا وتحويل مسار الصراع إلى عدة مناطق أخرى، بحسب الخارجية الروسية.