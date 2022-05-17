توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس حار على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، في حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وغرب البلاد، ومحافظات شمال الصعيد، على فترات متقطعة من اليوم، فضلا عن ارتفاع في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 18 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 19 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 20 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.