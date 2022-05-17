الأرصاد عن طقس السويس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة

شهدت محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، طقسًا باردًا منذ الصباح، مع وجود نشاط للرياح متفاوتة الشدة، وظهرت الغيوم تغطي سماء المدينة حتى الساعات الأولى من الصباح، واستمرت بشكل متقطع بعد شروق الشمس، وسط توقعات باستمرار حالة الطقس المائل للبرودة، وانخفاض في درجة الحرارة، خاصة خلال الليل، ومن المتوقع أن تسجل 17 درحة مئوية، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية

استعدادات المحافظة وسيولة مرورية في الشوارع

وشهدت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد، وشدد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، على أهمية الاستعداد الكامل لمواجهة الآثار السلبية للطقس، فيما شهدت شوارع المحافظة سيولة مرورية خاصة على محاور الحركة والتنقل بين الأحياء المختلفة، خاصة بعد إعادة تشغيل شارع الجيش بعد تطويره.

انخفاض درجة الحرارة ليلًا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها استمرار انخفاض درجة الحرارة خاصة خلال الليل، كما تضمن البيان توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس اليوم، والذي توقع أن تشهد السويس انخفاضًا في درجات الحراراة لتصل الصغرى خلال ساعات الليل 17 درجة مئوية في حين أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة بحسب بيان الأرصاد هي 31 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تكون نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من الصباح 73% في حين سجلت سرعة الرياح 21 كم / ساعة.