الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والذروة بنهاية الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم على أغلب مناطق الجمهورية، بقيمة تتراوح بين درجة تدريجيا، وتكون ذروة الارتفاعات نهاية الأسبوع، موضحة أنّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 33 مئوية، وتزيد فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، خاصة على المناطق التي ستكون موجودة في شمال البلاد.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت عضو هيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ أشعة الشمس ستزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي يكون الطقس خلال فترة النهار، حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وأغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في فترات النهار.

أجواء لطيفة ليلا

وتابعت عضو هيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ فترات الليل ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، حيث يتراوح الفارق بين العظمى والصغرى بين 10 و12 درجة مئوية، مع أجواء لطيفة في فترات الليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.