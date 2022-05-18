اليوم.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الإنجليزي ورقيا وإلكترونيا

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء 18 مايو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ورقياً وإلكترونياً في لجان امتحانية بالمدارس، وتكون خلال الفترة الصباحية وتبدأ في الساعة الثامنة صباحاً، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة، يلتحق طلابها على المدارس المجهزة، ويُعقد الامتحان خلال الفترة المسائية ويبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم تسليم طلاب أولى ثانوي ورقة مفاهيم الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية مع ورقة الأسئلة بداية الامتحان، وتشمل الورقة مجموعة من العناصر والقوانين والمصطلحات التي تساعد على الحل، ويتم السماح للطلاب بالكتابة عليها واستخدمها كمسودة.

عمليات التعليم تتابع الامتحان لرصد أي معوقات

وأضاف أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، تتابع سير الامتحانات بالتواصل مع غرف العمليات بجميع المديريات على مستوى الجمهورية، ورصد أي معوقات تواجه الطلاب أو شكاوى خاصة بالأسئلة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحان المقالية تم وضعها وفقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تهدف إلى فهم نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي، وتتوازن بين المستويات المعرفية المختلفة وتشمل مستويات الصعوبة للتميز بين الطلاب وتكون مندرجة من الأسهل إلى الأصعب.

منع دخول التليفون المحمول.. وعقوبات صارمة ضد المخالفين

وأكدت وزارة التعليم، على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان للحماية من فيروس كورونا، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل هدوء.

ووجهت الوزارة، بمنع دخول التليفون المحمول أو أي أجهزة سمعية مع الطلاب أو العاملين باللجان الامتحانية، مؤكدة أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي طالب قام بالدخول بالهاتف، للإخلال بأعمال الامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصف الأول الثانوي من أي محاولة للخروج من منصة الامتحانات والدخول على فتح أي مواقع أثناء عقد الامتحانات، وإلا سيعتبر الطالب راسباً.