المدارس اليابانية تعلن عناوين المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عناوين المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين بالفروع الجديدة للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

وحددت المدارس اليابانية، شروط قبول الطلاب للعام الدراسي المقبل 2022/2023، وهي أن تكون السن مطابقة للقواعد، واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية للطفل وولي الأمر.

المدرسة المصرية اليابانية بمرسي مطروح

- مدرسة مرسي مطروح، العنوان: مطروح حي الشروق الكيلو 7.

المدرسة المصرية اليابانية بالشروق

- مقابلات الصف الأول الابتدائي بالمدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1، العنوان: مدينة الشروق شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينة الشروق.

- مقابلات رياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2، العنوان: مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج بجوار بنك القاهرة.

المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد

- مدرسة بورفؤاد، العنوان: تقاطع شارع العبور وأسوان أمام معمل البرج حي العرب - بورسعيد.

14 ألف جنيه قيمة المصروفات الدراسية للعام المقبل

وفي السياق ذاته، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الزيادة السنوية للمصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2022/2023 تبلغ 500 جنيه، مؤكدة أنّه لا يتم تنفيذ النسبة القانونية المحددة مسبقاً، نظرا للأوضاع التي يمر بها أولياء الأمور بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة التربية والتعليم الفني، أنّ المصروفات الدراسية الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023 الإجمالية تقدر بـ14100 جنيه فقط لا غير.

كما أعلنت الوزارة، قيمة الزي المدرسي إجبارية في بداية كل مرحلة دراسية والمستجدين، لافتا إلى أنّه يكون الطقم الكامل 5 قطع قيمته 1300 جنيه، والصف الرابع عدد 2 قطعة بمبلغ 500 جنيه.