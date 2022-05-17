الفنون التشكيلية ينعى الدكتور أحمد نبيل صاحب الجداريات السبع

نعى الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان الدكتور أحمد نبيل سليمان أستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، الذي غيبه الموت صباح اليوم الثلاثاء.

أحمد نبيل.. عطاء ممتد لأكثر من 60 عاما

وقال قطاع الفنون التشكيلية في بيان: «شارك الفنان الراحل في الحركة الفنية التشكيلية على مدى أكثر من 60 عاماً، إذ تخرج في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة عام 1960، ثم تدرج في وظائف التدريس حتى درجة أستاذ ورئيس قسم التصوير، ووكيلاً للكلية لشؤون التعليم».

آخر معارض الدكتور أحمد نبيل

وكان آخر معرض للدكتور أحمد نبيل، بعنوان «الهرم الذهبي» بقاعة «ضي» في فبراير الماضي.

والراحل حصل على جائزة أكاديمية الفنون الجميلة بفلورنسا التي درس التصوير الجداري بها، كما أن له مقتنيات رسمية بالعديد من المؤسسات والجهات مثل وزارة الخارجية، متحف الفن المصري الحديث، دار الأوبرا المصرية، مدينة الإنتاج الإعلامي، بانوراما السادس من أكتوبر.

ونعت الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين، الراحل: «ننعى ببالغ الأسى الدكتور أحمد نبيل سليمان مؤسس شعبة الجداريات».

وتابعت: «برحيل الدكتور أحمد نبيل سليمان، فقدنا فنانا من كبار مصوري مصر وأساتذه الفنون الجميلة ومؤسس شعبة الجداريات بالكلية».

بيصار: الدكتور أحمد نبيل تميز بلغته التعبيرية

ونعى الناقد صلاح بيصار، الدكتور أحمد نبيل، عبر «فيس بوك»، وكتب: «رحل أستاذنا الفنان الدكتور أحمد نبيل أستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون بالقاهرة، ومع رحلته مع الإبداع التي تمتد في لوحة التصويرمن خلال عالم تميز بلغته التعبيرية من مفردات المراة التي تقترب من عرائس الخيال والحصان والصبار».

وأضاف أنه في إيقاع ليلي أسهم في جماليات المدينة المعاصرة بجدارياته السبع التي تألقت في كل مكان:

- جدارية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

- جدارية 260 متر مسطح بمدينة الإنتاج الإعلامي.

- جداريات محطة مترو أنفاق السادات.

- بنك سويس جنرال الإسكندرية.

- البنك التجاري المصري جدارية 30 متر مسطح.

- بانوراما السادس من أكتوبر.

- جدارية «فرح القرية» بمؤسسة الأهرام.