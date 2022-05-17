كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الإنجليزي للصف الأول الثانوي 2022 الفصل الدراسي الثاني، على صفحات الغش بموقع التواصل الاجتماعي، الذي سيؤديه الطلاب غداً الأربعاء 18 مايو باللجان الامتحانية، وفقاً للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مصدر بالتعليم: لا صحة لتسريب امتحان اللغة الإنجليزية لأولى ثانوي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا صحة لتسريب امتحان اللغة الإنجليزية الذي سيؤديه الطلاب غدا، وما يجري تداوله على صفحات الغش ليس له أي صلة بالامتحان الذي سيؤديه الطلاب غدا الأربعاء.

وأشار المصدر، إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والمسؤولة عن متابعة الامتحانات، رصدت جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحتها، مؤكداً أنه لا صحة نهائيا لهذا الأمر.

عمليات التعليم ترصد جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش

وأضاف المصدر، أن الغرفة تتابع سير الامتحانات ورصد أي معوقات تواجه الطلاب خلال الامتحانات، مع جميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات، والتأكد من تطبيق إجراءات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان.

وأكد أنه جرى التشديد على جميع اللجان الامتحانية بتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر وسهولة والعمل على راحة الطلاب، وتذليل كل المعوقات وحلها بطريقة سريعة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة محظورات لطلاب الصف الأول الثانوي، مشددة على عدم تصوير أو تداول أو الترويج للامتحانات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن الطالب يتحمل مسؤولية هذا بشكل كامل.

وأكدت الوزارة على الطلاب بالحفاظ على سرية الرقم السري والذي يستلمه الطالب، وعدم نشره أو مشاركته مع زملائه، والتأكد من الإجابة على جميع الأسئلة قبل الضغط على كلمة حفظ.