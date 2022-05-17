قرعة علنية لتوزيع 139 وحدة سكنية على المستحقين بأبو قرقاص

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإشراف على أعمال القرعة العلنية لتوزيع 139 وحدة سكنية محور التمليك بعمارات «المنشية» بمركز أبوقرقاص، بعد سداد مقدم الحجز.

وشهد السكرتير العام المساعد مراسم القرعة العلنية، وذلك بمقر الوحدة المحلية بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، بحضور اللواء محمد عزت، رئيس المدينة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والجهات المعنية.

توفير حياة كريمة لجميع المواطنين

نقل السكرتير العام المساعد تحيات محافظ المنيا للحضور، وتهنئته لمن تم اختيارهم في القرعة، مشيداً بالجهود التي بذلتها المحافظة في إنهاء تلك المشكلة التي استمرت لسنوات طويلة، ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ومن خلال التعاون المثمر لخدمة المواطنين، وتوفير السكن الملائم واللائق لجميع المواطنين في الجمهورية الجديدة.

الحفاظ على المياه بكافة الطرق الممكنة

ونظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حملة مكبرة لتطهير المجاري المائية، ورفع نواتج المخلفات، حيث تأتي هذه الحملات بهدف الحفاظ على المياه بكافة الطرق الممكنة، والتأكيد على وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف بكميات مناسبة، لتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية، وتسهيل عمليات الري.

ويتابع محافظ المنيا الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والتعديات والاشغالات والانارة، بالإضافة لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات.