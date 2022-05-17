طرح وحدات سكنية ومرافق تجارية وخدمات للبيع أو الانتفاع بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن بيع عدد من الوحدات السكنية والمحلات، وطرح حق استغلال مواقع أخرى تشمل حدائق وإعلانات وثلاجات وأكشاك وكافتيريات، في عدد من الأحياء، على أن تُعقد جلسة المزاد يوم الاثنين الموافق 30 مايو الجاري، تتضمن طرح حق استغلال 12 ثلاجة تبريد بسوق العبور، لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى طرح 3 محلات وكافتيريا بسوق العبور للبيع، وكذلك طرح 10 وحدات سكنية بمشروع «أهالينا 2»، في نطاق حي السلام أول، وبيع محل تجاري بنفس المشروع، بالاضافة إلى طرح 4 أكشاك بنطاق حي باب الشعرية، للانتفاع لمدة 3 سنوات، وبيع 4 محلات تجارية بحي «الأسمرات».

الرد على تساؤلات المواطنين بشأن المزاد

وأشارت محافظة القاهرة، فى بيانها، إلى أنه يمكن للمواطنين الاستفسار عن أي تساؤلات من خلال مدير إدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة، وتُباع كراسات الشروط من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، كما تضمن البيان الإعلان عن طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات، لموقع بوابة إعلانية، لتركيب 4 رسائل على عدد 2 إعلان بشارع «الجبلاية» في منطقة الزمالك، وأيضا طرح حق استغلال إعلاني لمدة 3 سنوات لنحو 1850 عمود إنارة، لتركيب لافتات إعلانية وجهين، على طول كوبري 6 أكتوبر.

طرح حق استغلال عدد من الأنشطة التجارية

وتضمنت طرح حق استغلال كافتيريا بحديقة الفنون في المنيل، بمصر القديمة، وطرح حق استغلال لجزء من حديقة الجولف بمصر الجديدة، وطرح استغلال الحديقة الدولية، علاوة على طرح حديقة العروبة غرب مدينة نصر، وطرح حق الاستغلال لمدة 3 سنوات لـ8 مواقع إعلانية لتركيب شاشات إلكترونية، بالإضافة إلى حق الانتفاع لـ3 مواقع إعلانات داخل بعض المنشآت والحدائق التابعة لهيئة النظافة بالقاهرة.

ونوهت محافظة القاهرة بأنه على كل من يرغب الدخول في المزاد، ضرورة الالتزام بالتعليمات الورادة في البيان الصادر عن المحافظة، مع التأكيد على عدم السماح بأي استفسارات داخل جلسة المزاد.