تفاصيل المقابلة التاريخية لعادل إمام وأنجلينا جولي ودورهما في دعم اللاجئين

تحققت المقابلة التاريخية بين الزعيم عادل إمام والنجمة الهوليودية أنجلينا جولي، حين أمضت جولي عطلتها فى مصر بمناسبة الكريسماس عام 2004، واستغلتها فى تفقد شؤون اللاجئين كونها سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

الزعيم وأنجلينا وزعا ملابس الشتاء على اللاجئين

في منطقة «الكيلو أربعة ونص» الواقعة فى ضواحي القاهرة، حدثت المقابلة التاريخية التى جمعت الزعيم والنجمة الهوليودية، فالزعيم أيضا كان سفيرا لمنطقة الشرق الأوسط، ووزعا سويا يومها الملابس الشتوية والأغطية ولعب الاطفال على عدد كبير من اللاجئين السودانيين.

وفي تلك الزيارة تبرعت أنجلينا بـ 20 ألف دولار لصالح مشروع الصحة الذى يخدم المجتمع المحلي فى منطقة الشرق الأوسط.

الأمم المتحدة: شخصان رائعان ونموذج للخير

ووصف بيان للأمم المتحدة آنذاك عادل إمام وأنجلينا جولي بالرائعين، وقالت آنا ليريا الممثلة الإقليمية للمفوضية في القاهرة حسب ما ذكرته تقارير الصحف وقتها «تأثرت من أعماقي لما قام به هذان الشخصان الرائعان، فقد أظهر كل منهما نماذج رائعة مجسدة تماما لمشاعر الشفقة والتفاني والالتزام التى ينبغي توافرها لتحقيق تقدم ملموس فى حياة اللاجئين».

فلانتينو آخر أعمال عادل إمام الدرامية

ويصادف اليوم ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 82، حيث إنه من مواليد 17 مايو الجاري، وقدم الزعيم خلال مسيرته مئات الأعمال الدرامية منها التليفزيونية والسينمائية والمسرحية وكان آخرها مسلسل فلانتينو الذى عرض عام 2020 فى شهر رمضان الكريم.