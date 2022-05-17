رشوان توفيق عن الزعيم: عادل إمام عالمي.. و«مفيش حاجة في الفن ماعملهاش»

وجه الفنان القدير رشوان توفيق، التهنئة للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الثاني والثمانين، اليوم الثلاثاء، مؤكدا ان لم يأت قبله ولا بعده في المستوى الفني.

رشوان توفيق: يمتلك موهبة وذكاء كبير

وقال رشوان توفيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عادل إمام فنان عالمي من طراز خاص، وربنا منّ عليه بقدرة وموهبة وذكاء كبير، واستطاع أن يستخدم قدراته بطريقة صحيحة لتدخل أعماله قلوب مشاهديه في الوطن العربي.

وأضاف«رشوان» عادل إمام لم يترك شيئا إلا وفعله، ومثّل كوميديا بقدرات غير طبيعية، وأكشن أيضا، موضحا: «حتي الشيطان عمله بطلاقة لأن عنده قدرات غير طبيعي، مفيش حاجة معملهاش».

توفيق يروي أول موقف له مع الزعيم

وتابع «رشوان» قائلا إن مسرح التليفزيون الذي أنشئ عام 1962، أنقذ جيلا كبيرا من الفنانين، وحينها كان عادل إمام طالب بكلية الزراعة، واشترك في مسرحية «ثورة قرية» التي كانت من أوائل المسرحيات له، وكان يؤدي دور فلاح يبيع «النداغة»، ويقول في أحد المشاهد «حلاوة سمسمية.. بمليم الوقية»، وانفجرت الصالة بالضحك الهيستري من أدائه وأثبت حينها من مشهد واحد بجملة واحدة أن الممثل ينجح ليس بحجم الدور، لكن بقدراته الفنية.

وأكد«رشوان» أنه لم يأتي قبل أو بعد عادل إمام، كاشفا عن موقف طريف معه، عندما شاهده منذ 4 سنوات خلال تمثيله في أحد المسلسلات، وعندما شاهده قال له «حلاوة سمسمية بمليم الوقية»، وقال له حينها: «حياتي أصبحت بين زوجتي وأولادي وشغلي»

رشوان توفيق يوجه الشكر لزوجة عادل إمام

ووجه رشوان توفيق الشكر لزوجة عادل إمام قائلا: «انا متاكد إن زوجة عادل إمام جزء كبير من نجاحه، لأنها قدرت تجعله يركز في عمله ولا يحمل هم البيت والأولاد».